La navicella “Crew Dragon” di SpaceX avrebbe dovuto compiere il suo viaggio nello spazio per portare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS i suoi primi passeggeri umani. Tuttavia il lancio del missile è stato rinviato all’ultimo momento per il maltempo. Poco male per gli appassionati però, perché da poche ore SpaceX ha fatto un regalo davvero entusiasmante per vestire i panni di un astronauta per un giorno.

Disponibile al sito ufficiale potete divertirvi con lo SpaceX Docking Simulator e avere un’idea di ciò che sperimenteranno gli astronauti una volta giunti in prossimità della stazione che orbita attorno alla Terra. Nel simulatore sarete al comando della navicella Crew Dragon e avrete il compito di attraccarla senza danni alla ISS.

Space X mette online un simulatore per agganciare la ISS: da provare

Se il vostro sogno è fare l’astronauta ora potrete soddisfare le vostre aspirazioni. Basta aprire il simulatore su uno schermo abbastanza privo di cornici, spegnere la luce e mettervi ai comandi della Crew Dragon comodamente sul vostro divano. Con il simulatore di Elon Musk potrete eseguire tutte le manovre di attracco alla stazione spaziale vivendo fedelmente ogni momento.

Infatti il simulatore riproduce alla perfezione il docking della navicella, dove bisogna soddisfare tutte le operazioni per entrare in orbita, l’approccio alla ISS e tutte le correzioni di volo atte ad agganciarsi. Secondo il capo della NASA Bridenstine che l’ha provato è tutto molto realistico, persino le istruzioni fornite della control room sono verosimili, compresa la voce automatizzata che ricorda all’equipaggio le misure di sicurezza prima all’avvio della manovra.

Ora non resta che aspettare il nuovo lancio che porterà la vera capsula di Crew Dragon nello spazio, mentre a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX partiranno alla volta della ISS gli astronauti Nasa Bob Behnken e Doug Hurley. Buon viaggio!