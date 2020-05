L’emergenza Covid ha portato di nuovo gli italiani davanti al televisore. Tante persone hanno utilizzato il tempo libero della quarantena magari passando da una serie tv ad un film. La programmazione di Sky, in assenza di manifestazioni sportive, è stata rimodulata proprio in questo senso per offrire una massima esperienza di visione a tutti gli abbonati.

Sky, le migliori promozioni per premiare la fedeltà dei clienti

Anche durante l’emergenza sanitaria, comunque, le iniziative di Sky non si sono fermate. La pay tv garantisce ancora la presenza di due importanti offerte a tutti i clienti che hanno dimostrato la loro fedeltà nel tempo.

La prima iniziativa della compagnia è relativa al nuovo decoder Sky Q. Tutti gli abbonati con un contratto attivo da almeno sei anni e con iscrizione alla piattaforma Extra possono acquistare il nuovo dispositivo al prezzo scontato di 49 euro, rispetto ai 99 euro di listino base. Con SkyQ saranno garantiti importanti servizi extra. In primis gli utenti potranno beneficiare del 4K per serie tv, film ed anche sport. In seconda battuta poi, attraverso il telecomando di Sky Q, sarà possibile accedere ad app come Netflix, Mediaset Play e DAZN.

La seconda grande iniziativa di Sky per tutti gli abbonati è il pacchetto Intrattenimento Plus. La pay tv offre a tutti i suoi abbonati la possibilità di attivare un account Netflix ad un prezzo dimezzato con piena disponibilità di tutti i contenuti relativi a serie tv e film. Per l’attivazione di un account sulla piattaforma di streaming, gli abbonati dovranno pagare soltanto 6,99 euro ogni mese.