PUBG, arriva il nuovo update 7.2 su PC con alcune novità

PlayerUnknown’s Battlegrounds, più comunemente chiamato PUBG, ha ricevuto un aggiornamento che aggiunge i bot sui server PC. Ciò è stato fatto per aiutare i neofiti a ottenere alcune uccisioni e vincere qualche partita senza la dovuta esperienza. Inoltre, sono state aggiunte altre modifiche e una nuova modalità.

L’aggiornamento del gioco 7.2 offre anche una nuova modalità classificata, modifiche al bilanciamento delle armi e altro ancora. Le modifiche dell’update di PUBG sono state pubblicate sul Test Server all’inizio di questo mese e sono state distribuite a tutti su PC la scorsa settimana; i giocatori su Stadia e console vedranno arrivare la patch martedì 26 maggio.

PUBG, il nuovo aggiornamento è live

Per alcuni giocatori, la parte più interessante di questo aggiornamento è l’arrivo dei bot sui server PC. Grazie ad essi molti giocatori possono allenarsi con più tranquillità senza subire il peso dell’esperienza. Naturalmente, questi bot compaiono solo su partite non classificate. Essere rapidamente eliminati dai giocatori che hanno anni di esperienza è scoraggiante ed i nuovi giocatori potrebbero abbandonare il gioco. Per questo, la società ha cercato un rimedio che ora è stato rilasciato in questo update.

Epic ha dovuto affrontare problemi simili su Fortnite, spingendolo ad aggiungere matchmaking con bot basati sulle abilità. PUBG versione 7.2 aggiunge anche una nuova modalità classificata che consente ai giocatori più abili di combattere altri grandi concorrenti e dimostrare le proprie abilità. In questa modalità, gli utenti otterranno il declassamento o l’aumento del grado a seconda della loro prestazione nelle partite classificate. Fateci sapere cosa ne pensate.