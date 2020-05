Una bellissima notizia accompagna l’ennesimo leak sui prossimi videogiochi che entrano a far parte del PlayStation Plus di giugno 2020, la nota operazione di Sony che offre gratis per un mese agli abbonati la possibilità di scaricare due titoli tripla A delle annate appena concluse.

Una clip video finita sul web pare abbia centrato nel segno quali sono i due titoli di giugno, e si parla del magnifico Call of Duty WWII e del super gioco di Electronic Arts Star Wars Battlefront 2. Per chi non lo conoscesse (pochi spero) SW Battlefront 2 è uno sparatutto multiplayer in prima persona che offre ai puristi anche una breve campagna in single. Ovviamente si respira in ogni centimetro degli ambienti l’universo immaginifico di George Lucas e il gioco consente di utilizzarne tutti i personaggi più amati, Luke Skywalker e Darth Vader compresi.

PlayStation Plus: svelati ora tutti i giochi gratis di giugno

Ora, purtroppo non ci sono prove tangibili che ciò che abbiamo appena affermato sia il vero, ma tutto il mondo dell’informazione specializzata punta in quella direzione. Ovvio che faccia un rumore assordante il silenzio di Sony sull’argomento, ma ad ogni modo tra poche ore ne sapremo certamente di più grazie agli annunci ufficiali per il PlayStation Plus di giugno.

Call of Duty WWII è già disponibile per il download e si tratta dello sparatutto uscito nel 2017 della serie Call of Duty ambientato nuovamente nella seconda guerra mondiale. SW Battlefront II dovrebbe invece essere disponibile sulla piattaforma da martedì 2 giugno, ovvero il medesimo giorno in cui usciranno di scena i giochi gratis di maggio Cities Skylines e Farming Simulator 19.

La lista dei giochi di giugno sembra dunque questa, e siamo sicuri che gli abbonati al PlayStation Plus ne saranno entusiasti. Sono titoli che vi regaleranno emozioni e lunghissime sessioni di gioco in solo o in multiplayer.