Microsoft Edge nasconde un mini-gioco molto simpatico. Il colosso di Redmond lo avrebbe inserito all’interno della versione 83.0.478.37 del suo browser Web, è disponibile per tutti gli utenti e può essere eseguito anche se il proprio PC non è collegato ad una Rete internet. A dire il vero, il gioco sarebbe stato implementato al fine di offrire agli utenti un po’ di svago per quei momenti in cui la connessione Internet non è disponibile, in modo tale che ci si possa intrattenere mentre si attende che la Rete torni a funzionare.

Let’s Surf, in cosa consiste e come avviare il mini-gioco nascosto in Microsoft Edge

Il mini-gioco in questione si chiama Let’s Surf, e come si potrebbe facilmente intuire dal nome si tratta di un endless run in cui l’utente è chiamato a surfare, appunto, cercando di evitare le isole, i propri compagni ed altri ostacoli. Il titolo mette a disposizione tre diverse modalità di gioco: quella in cui occorre percorrere quanta più distanza possibile; quella in cui occorre raggiungere la fine del percorso nel minor tempo possibile; e la modalità zig-zag, in cui occorre surfare tra le porte fino all’esaurimento delle vite.

Ora, puoi giocare a Let’s Surf quando il tuo PC non è connesso alla Rete, dopo aver avviato il browser Microsoft Edge. Nella stessa pagina di errore di connessione del browser, sarà presente la voce Avvia il gioco, accanto alla domanda: vuoi giocare mentre aspetti che la Rete torni disponibile?.

In alternativa, puoi avviare il gioco semplicemente digitando nella barra degli indirizzi il seguente comando: edge://surf. In questo modo, potrai eseguire il gioco anche quando il tuo PC risulta connesso ad una Rete internet. Buon divertimento!