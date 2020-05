Fastweb Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più gettonati soprattutto perché riesce a garantire un ottimo servizio appoggiandosi alle infrastrutture di rete di Tim. Le offerte telefoniche proposte dall’operatore sono sempre vantaggiose e con canoni mensili piuttosto bassi, e anche questa volta con la sua nuova proposta telefonica ha stupito tutto il mercato. Ecco qualche dettaglio in più.

Fastweb Mobile propone al mercato una nuova tariffa telefonica: ecco quale e come attivarla

L’operatore telefonico virtuale Fastweb Mobile sfida tutti i suoi avversari lanciando in commercio una nuova tariffa per portare dalla sua parte dei nuovi clienti. Gli interessati potrebbero usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri e senza scatto alla risposta, e 50GB di connessione mobile per navigare in Internet alla massima velocità del 4G.

Per quanto riguarda i costi e l’eventuale attivazione, l’operatore virtuale propone la tariffa a tutti i consumatori indipendentemente dal loro gestore telefonico di provenienza ad un canone mensile di 9,95 Euro. E’ possibile attivare in modo facile e veloce tramite il suo sito web ufficiale www.fastweb.it e seguire tutti i passaggi richiesti. Fastweb richiede alcuni dati personali e documenti in modo da intestare la nuova scheda telefonica al cliente stesso, e una volta terminati tutti i passaggi la procedura di attivazione è terminata.

Attivandola online non è necessario sostenere alcun tipo di spese perché l’attivazione e la spedizione della nuova scheda telefonica sono tutte a carico dell’operatore telefonico virtuale. Per coloro poco pratici con la tecnologia, invece, possono richiedere l’attivazione dell’offerta chiamando il numero verde e procedendo con l’aiuto di un operatore telefonico.