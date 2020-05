Facebook apporterà alcune modifiche al suo progetto controverso per lanciare Libra in seguito alle ultime critiche. Innanzitutto, arriva il servizio Novi. Sarà invece rimosso definitivamente Calibra.

Il colosso della tecnologia ha annunciato un nuovo nome per il portafoglio digitale Calibra, che è stato sviluppato su misura per le valute digitali. Calibra sarà ora noto come Novi e supporterà una serie di cosiddette stablecoin, che sono legate alle valute tradizionali. Il nome Novi è nato dall’unione dei termini latini “novus” per “nuovo” e “via” per “modo”. “Con Novi, inviare denaro sarà facile come inviare un messaggio”, afferma la società in un post sul rebranding.

Facebook Novi: in arrivo il sostituto di Calibra per il lancio di Libra

“Sarai in grado di utilizzare Novi come app autonoma, nonché con Messenger e WhatsApp. Non ci saranno ulteriori costi per aggiungere, inviare, ricevere o prelevare denaro e i tuoi trasferimenti arriveranno all’istante.” I clienti verranno verificati utilizzando un documento di identità rilasciato dal governo al fine di prevenire le frodi. Altre protezioni di sicurezza saranno integrate nell’app in via precauzionale.

Facebook ha annunciato per la prima volta la criptovaluta Libra e il portafoglio Calibra quasi un anno fa, affermando inizialmente che sarebbe arrivato ufficialmente nel 2020. Il progetto ha affrontato un attento controllo da parte di esperti finanziari. Stando alle dichiarazioni del presidente svizzero, Libra non supera il test nella sua forma attuale, non sarebbe accettata dalle banche centrali. Ciò ha portato a ritardi nel lancio.

I principali partner come PayPal e Mastercard si sono ritirati dal progetto. Non esiste ancora una data di uscita definitiva per Libra e Novi, sebbene Facebook ritenga che una versione in anteprima sarebbe apparsa prima del lancio definitivo. “Lo implementeremo in una serie di paesi, con funzionalità che rendono i trasferimenti di denaro istantanei, sicuri e senza costi aggiuntivi”, dichiara la società.