Facebook è stato spesso criticato in relazione al tema della privacy. Prima con il social network e successivamente con WhatsApp, la società è caduta al centro di numerosi scandali vertenti sul trattamento dei dati personali degli utenti e sul profiling delle abitudini di utilizzo.

Dopo essere passato sotto l’occhio del Gran Giurì, il proprietario dell’azienda, Mark Zuckerberg, ha deciso di mettersi in regola con le opzioni di riservatezza cambiando la policy a favore di utenti che oggi sfruttano le chat segrete di Messenger. Offrono uno spazio sicuro per lo scambio di dati ed informazioni e si possono usare con un nuovo trucco che incrementa la segretezza dei messaggi. Scopriamo insieme come funziona e come attivare le funzionalità nascoste.

Come usare le chat segrete di Facebook, c’è anche il trucco per messaggi veramente invisibili

Tante persone si sono abituate alle conversazioni segrete dopo l’esperienza Telegram e Signal. Queste due applicazioni hanno potuto registrare un boom di iscrizioni dopo le vicende che hanno coinvolto la compagnia di Menlo Park in numerose class action sull’uso dei dati utente. Ma molti non sanno rinunciare alla comodità di Facebook Messenger e continuano ad usare l’app che ora guadagna parecchi punti in quanto a sicurezza.

Per riuscire ad avere una comunicazione discreta basta scaricare ed installare l’app gratuita ufficiale per dispositivi Android ed iOS. Fatto ciò scegliamo il contatto con cui intendiamo parlare e tocchiamo sulla sua foto profilo. A questo punto basta premere sulla “i” posta in alto a destra e selezionare l’opzione Accedi alla conversazione segreta.

Seguendo le indicazioni precedenti attiveremo un profilo invisibile di conversazione che non invia dati a Facebook o a terze parti. Per incentivare ancora di più la riservatezza è possibile anche impostare la funzione di distruzione messaggi. Si può attivare facilmente impostando il cronometro dalla relativa icona che definisce il limite di tempo massimo per la validità del messaggio da impostare tra 5 secondi e 24 ore.