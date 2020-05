CoopVoce: utenti felicissimi per la ChiamaTutti TOP 50, ecco il prezzo

Le opportunità offerte dal mondo della telefonia mobile italiana sono davvero tante ma soprattutto diverse tra loro. Esistono due ambiti differenti, i quali però sono accomunati da una cosa sola: l’opportunità di sottoscrivere un’offerta fantastica. Uno dei gestori che fa parte del secondo ambito, ovvero quello dei gestori virtuali, è CoopVoce.

Questo provider è riuscito in qualche anno a guadagnarsi la vetta della classifica insieme a pochi altri gestori. Se prima nessuno voleva in alcun modo sottoscrivere una delle sue promozioni, ora è il contrario. Il trend è cambiato soprattutto perché CoopVoce a cambiato la sua strategia permettendo a tutti di poter avere tanti contenuti all’interno delle offerte. A risaltare all’occhio sono state quelle della linea ChiamaTutti, le quali ancora oggi spopolano ad ogni nuova uscita. L’esempio dell’ultima arrivata può rendere l’idea.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 fa il vuoto dietro di sé, ecco 50GB per tutti

Quando cercate un nuovo gestore, dare un’occhiata a CoopVoce e alle sue promo non è di certo una cattiva idea. Nel corso degli ultimi mesi sono state tantissime le promo lanciate, ma quelle del nuovo gestore virtuale hanno messo in risalto il suo miglioramento.

La ChiamaTutti TOP 50 è l’esempio del cambiamento compiuto dalla realtà, la quale acquisisce centinaia di migliaia di utenti ogni anno. All’interno dell’offerta potete trovare il meglio, come ad esempio minuti illimitati verso tutti i gestori nazionali e 1000 SMS verso tutti. Inoltre ci sono 50 giga di traffico dati per navigare sul web in 4G sfruttando la qualità della rete Vodafone. La promo costa solo 10 € al mese per sempre.