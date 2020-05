Vodafone: offerte da capogiro per gli ex utenti, due soluzioni da 50GB

Vodafone attualmente sta approfondendo la sua campagna promozionale, la quale ha lo scopo di riportare a casa tutti gli utenti che non hanno creduto nell’azienda. In molti infatti, soprattutto da quando Iliad ha impattato violentemente sul mercato della telefonia mobile, hanno scelto di migrare altrove. Proprio questo nuovo gestore proveniente dalla Francia avrebbe rubato tantissimi utenti a Vodafone che ora è intenzionata a reagire.

Nonostante le offerte della concorrenza siano molto interessanti dal punto di vista del prezzo e dei contenuti, il provider anglosassone vuole ancora dire la sua. Il primo posto in classifica risulta infatti ben consolidato ma si vuole in tutti i modi prevenire una fuga di utenti. Proprio a tal proposito, per bilanciare l’eventuale dipartita di altri clienti, Vodafone ha deciso di mettere in gioco due offerte praticamente uguali ma destinate ad utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone, ecco le due promozioni gemelle che hanno 50 giga in 4G e molto altro ancora ogni mese

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2