Anche in questi giorni di fine maggio Vodafone è in prima linea con le sue promozioni per la telefonia mobile e per la telefonia fissa. Il provider, però, così come TIM negli ultimi mesi ha cercato di estendere il suo bacino di azione: un nuovo campo di conquista per Vodafone è quello dell’intrattenimento.

Vodafone, i canali Sky sono disponibili a costi molto bassi

Già tanti utenti hanno scelto di attivare la piattaforma Vodafone TV. Il servizio, utile per la visione dei contenuti televisivi, è disponibile in maniera esclusiva per tutti gli utenti che hanno attivato una rete di Fibra Ottica.

Grazie a tale funzione, gli abbonati di Vodafone potranno guardare una grande parte dei canali di Sky attraverso la piattaforma NOW TV. La nota positiva per gli abbonati Vodafone sta però nei prezzi, più bassi di quelli previsti a listino da NOW TV.

In primis, i clienti potranno attivare il pacchetto Sport. Al ritorno delle competizioni sportive, i clienti potranno accedere ad esclusive come la Serie A, la Champions League o la Formula 1: il prezzo finale è di 20 euro, con una riduzione di 10 euro rispetto al prezzo originale. In associazione al ticket Sport sarà possibile aggiungere anche il pacchetto dell’Intrattenimento: in questo caso il prezzo sarà di 30 euro, invece di 40 euro ogni trenta giorni.

Infine, con Vodafone è possibile attivare anche il solo ticket per le Serie TV. In questo caso ci sarà sì una riduzione sul prezzo finale della fattura di 10 euro, ma lo sconto andrà ad impattare sull’abbonamento di Fibra Ottica.