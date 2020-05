Anche in questo mese di maggio sono proseguite le offerte di solidarietà digitale previste dai provider di telefonia. Durante tutte le settimane caratterizzate dell’emergenza Covid, i principali operatori, tra cui anche TIM, hanno creato delle iniziative speciali per le ricaricabili e per i servizi ad esse associati.

TIM e SIAE: dall’accordo tre mesi a costo zero per il servizio TIMmusic

Tra le offerte non mancano delle occasioni speciali per i contenuti digitali di TIM. Il gestore, da alcuni giorni, ha pensato – grazie alla partership con SIAE – una promozione speciale per gli under 30. La fascia di utenti dei giovani e dei giovanissimi potrà accedere a tre mesi a costo zero per il servizio TIMmusic.

Per attivare la promozione di TIMmusic sarà necessario seguire alcuni semplici passaggi. L’utilizzo dei social sarà determinante. In primo luogo, tutti gli interessati dovranno mettere un Like alla pagina di SIAE su Facebook. Completata questa veloce operazione, ci si dovrà spostare sul proprio profilo di Facebook e scattare selfie. La foto dovrà essere postata sulla bacheca personale con l’hashtag #iorestoacasa.

A selfie pubblicato, per ricevere l’omaggio si dovrà compiere un ultimo passaggio: copiare il link del post da Facebook ed inserire questo nell’apposito banner sul sito SIAE.

Appena la procedura sarà completata, tutti gli utenti avranno a loro disposizione un codice sconto da utilizzare per attivare i tre mesi gratuiti su TIMmusic. Il riscatto del periodo gratuito potrà avvenire sia sull’app di TIMmusic sia sul sito ufficiale di TIM. Una volta scaduti i 90 giorni promozionali, il prezzo di TIMmusic tornerà ad essere quello standard di 6,99 euro al mese.