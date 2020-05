Tesla è da sempre una delle realtà più innovative al mondo, Elon Musk è padrone del proprio futuro e, ad affiancare la sua stravaganza, troviamo una genialità, nonché voglia di innovare, quasi senza uguali. Proprio per questo motivo, ogni mese attendiamo grandissime novità ed idee molto strane, quali saranno le ultime trovate?

Ebbene, stando a quanto comunicato attraverso un tweet, il CEO ha sostenuto di essere in grado di trasformare una Tesla in un vero e proprio ufficio mobile. La procedura appare essere davvero più semplice del previsto, data la presenza di moltissime telecamere installate sul veicolo (di cui una addirittura nel retrovisore dell’abitacolo), basterà aggiungerne un paio per offrire all’utente la possibilità di realizzare vere e proprie videoconferenze con i colleghi di lavoro.

Tesla: quali altri novità?

Inizialmente si era sentito molto parlare di Robotaxi, ovvero automobili completamente robotizzate che, grazie proprio alle videocamere interne, permetterebbero ai clienti di raggiungere il punto B senza dover toccare minimamente il volante (il progetto si è però arenato).

Ecco quindi spuntare la seconda ipotesi delle videoconferenze, immaginatevi bloccati nel traffico ed immancabilmente in ritardo per il lavoro, la presenza di una soluzione di questo tipo potrebbe essere una manna dal cielo in termini di produttività, oltre che impedire al vostro capo di riprendervi per il ritardo.

Le tempistiche di applicazione del progetto non sono certe, ora bisogna davvero capire se verrà messa in atto effettivamente, senza tralasciare l’ipotesi che si tratti dell’ennesima idea stravagante di Musk (solamente il tempo potrà rispondere al nostro quesito).