SONY ha lanciato una nuova fotocamera compatta pensata per soddisfare le esigenze dei vlogger e dei creatori di contenuti per il Web, offrendo loro tutte quelle tecnologie necessarie per realizzare immagini e video in modo facile e veloce, senza però dover rinunciare alla qualità o dover portare con sé dell’attrezzatura aggiuntiva. E la nuova SONY ZV-1 offre proprio tutto questo: semplicità d’uso, qualità, compattezza ed una tecnologia che è poi la caratteristica chiave del prodotto stesso.

SONY ZV-1, perfetta per i vlogger

La fotocamera, infatti, è dotata di uno schermo touch-screen orientabile con apertura laterale. In questo modo, può essere disposto in modo tale che sia possibile vedere cosa si sta riprendendo e risulta essere molto utile, in particolar modo, in modalità selfie. Così facendo, infatti, sarà possibile assicurarsi che la fotocamera stia riprendendo il proprio volto e che questo non risulti tagliato o non perfettamente centrato. Oltre ciò, SONY ZV-1 è dotata di un microfono direzionale a tre capsule ottimizzato per captare i suoni dall’area frontale, ignorando quelli laterali e posteriori. E’ anche presente una particolare tecnologia anti-vento, che riduce il rumore nei giorni particolarmente ventosi.

La fotocamera può registrare video in 4K a 24 o 30 fps, e video in slow-motion in Full HD a 1080p fino a 120fps. Sono molte le modalità pensate per i vlogger: anzitutto, quella bokeh, che mette in risalto il soggetto in primo piano su di uno sfondo leggermente sfocato; in secondo luogo, la funzione Product Showcase, che permette di passare dal volto del soggetto al prodotto mostrato contando su di una messa a fuoco pressoché istantanea; la modalità Face Priority, invece, assicura che il viso goda sempre di una esposizione ottimale, anche quando si passa dalle zone più illuminate a quelle con meno luce.

SONY ZV-1 sarà disponibile dal mese di giugno al prezzo di 800 euro, ma può adesso già essere pre-ordinata. Per maggiori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di Sony Italia.