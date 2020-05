MediaWorld torna a far tremare le dirette rivali del settore con il lancio di una campagna promozionale destinata a far parlare di sé, a partire proprio dagli ottimi prezzi applicati su prodotti appartenenti a categorie merceologiche non sempre coinvolte nei volantini.

Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita e direttamente online sul sito ufficiale, gli utenti potranno effettivamente approfittare di tantissime offerte e di prezzi quasi mai visti prima. Coloro che sceglieranno di completare gli acquisti, lo ricordiamo, potranno ad ogni modo approfittare anche della consegna a domicilio (a pagamento) e del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con pagamento a rate addebitate in automatico sul conto corrente.

Volantino MediaWorld: le offerte sono davvero ottime

Le categorie merceologiche coinvolte all’interno del volantino MediaWorld sono le più bistrattate degli ultimi mesi, le soluzioni che molte volte vediamo ai margini delle promozioni, oggi raggiungono un ruolo decisamente centrale.

Grazie ai Mega Sconti gli utenti potranno acquistare Notebook, Home Cinema, Console, elettrodomestici, prodotti Audio e PC gaming, tutti a prezzi decisamente scontati rispetto ai listini del momento. Le migliori occasioni giungono per i giochi PS4 e Xbox One, stando alla lista pubblicata sul sito, tanti nuovi modelli sono acquistabili ad un prezzo anche inferiore ai 20 euro.

Il volantino MediaWorld raccoglie davvero tante occasioni da non lasciarsi sfuggire, per questo motivo non possiamo che raccomandare la visione delle promozioni migliori del momento sul sito ufficiale a questo link.