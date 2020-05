Una collaborazione anta tra le due aziende Lian Li e Master Race PC ha portato alla nascita di un nuovo case, nome in codice O11 Dynamic Space, dotato di un design unico e inconfondibile.

Il fondatore di Master Race PC, Pedro, ha affermato la sua grande soddisfazione in merito al nuovo case sottolineando come il nuovo prodotto offra tre caratteristiche molto importanti per l’azienda, libertà, bellezza e qualità.

Ecco i dettagli sul case

Il nuovo case si fregia di un particolare telaio in cromo equipaggiato con pannelli in vetro colorato a specchio unidirezionale, in modo tale da garantire il massimo della lucidità e brillantezza.

Per quanto riguarda l’impostazione interna, esso integra un design a doppia camera verticale interna con la possibilità di inserire fino a 3 unità di raffreddamento a liquido.

Per quanto riguarda invece lo storage, il case offre la possibilità di inserire fino 3 unità d’archiviazione da 3,5 pollici o 6 unita da invece 2,5 pollici.

Il case ha delle dimensioni di 272 x 446 x 445 mm e supporta motherboard nel formato E-ATX fino a quello mini-ITX con anche la possibilità di inserire GPU di una lunghezza massima di 42cm, praticamente tutte.

Grazie alle dimensioni sostanziose, il case offre la possibilità di ospitare fino a 9 ventole da 120mm, in particolare:

Pannello superiore : Si possono montare 3 ventole da 120mm o 2 da 140.

: Si possono montare 3 ventole da 120mm o 2 da 140. Pannello laterale e inferiore: Possibilità di inserire fino a un massimo di 3 ventole da 120mm ciascuno.

Sul pannello frontale poi, è presente un piccolo Hub dotato di varie porte I/O tra cui: due porte USB 3.0, una porta USB3.1 Type-C e due jack da 3,5 (microfono e cuffie).

Il case in questione verrà venduto in solo 2000 modelli come edizione limitata ma, nonostante si tratti quindi di un case da collezione, presenta un prezzo di listino di soli 160 dollari.