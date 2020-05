La Casa di Carta è riuscita a stregare il mondo intero: con le sue quattro stagioni ormai pubblicate su Netflix, la produzione spagnola si è confermata come una delle più attese dell’anno lasciando, nuovamente, i suoi fans trepidanti di conoscere l’evolversi della storia. Sebbene le critiche negative non siano mancate assieme a quelle positive, tale show originale Netflix si classifica tra quelli che o si amano o si odiano riuscendo, in ogni caso, ad ammaliare ordine di spettatori in tutte le nazioni.

Con una quinta produzione già confermata, la serie TV che oramai è diventata un must Watch, tornerà il prossimo anno per svelare i suoi risvolti, ma soprattutto per svelare le sorti di diversi personaggi.

La Casa di Carta 5: una nuova foto sul web svela cosa accadrà ?

Le ultime ore sono state veramente piene di speculazioni. Nonostante sia pressoché impossibile conoscere o sapere cosa accadrà nella quinta stagione (Alex Pina, showrunner, si è sempre rivelato misterioso sotto questo punto di vista), i fans non demordono e continuano a partorire nuove idee e teorie.

Nello specifico, una nuova foto è trapelata attraverso una pagina unofficial di Úrsula Corbero, interprete di Tokyo, svelando una delle possibili sorti per la quinta stagione.

Come è possibile vedere, in questa locandina fan made la terribile Alicia Sierra si metterebbe al comando della banda, utilizzando la stessa come delle marionette. Visto il finale di stagione, l’ipotesi non è del tutto fuori luogo e si accosta in maniera ottimale alla seconda teoria più quotata ossia che l’ex detective prenderà posto all’interno del gruppo come fece anche Raquel.