In questo articolo parleremo di qualcosa che gli sviluppatori di Instagram osteggiano da diverso tempo: i bot. Da quando il social network delle immagini è passato sotto l’ala di Facebook c’è stato un costante aggiornamento dell’algoritmo alla ricerca di chi usa i bot per bloccarne ogni attività o sospendere gli account. La guerra ai software che automatizzano certe attività è aperta, e moltissimi influencer ne hanno pagato lo scotto di averli usati impunemente.

Normalmente i bot su Instagram vengono usati per rendere automatiche alcune azioni quotidiane che se compiute con costanza aumentano la credibilità dell’account. Nello specifico le azioni più comuni automatizzate comportano: il processo di follow/unfollow degli account, i like e i commenti e tutte le altre azioni possibili.

Instagram: ecco quali sono i migliori Bot per aumentare i follower

Compiere tutte queste azioni con costanza su Instagram comporta un dispendio di tempo ed energie non indifferente, ed è per questo che in molti sono ricorsi ai bot. Questi software hanno il compito di alimentare le interazioni tra account così che il social network ne premia la vitalità e li posizione più in alto nel feed degli utenti quando aprono la home.

L’utilizzo di un bot genera un progressivo aumento dei followers, aumento delle views sui post e le stories e l’engagement generale sull’account. Ovvio che tutto questo potrebbero farlo tutti, se non fosse che Instagram banna temporaneamente o in definitiva chiunque viene scoperto a usare questi software ausiliari.

Infatti gli sviluppatori del social network hanno impostato l’algoritmo secondo alcuni parametri e limiti nell’analisi dell’interazione degli account tra loro. Il problema è che in pochi conoscono la natura reale di questi limiti, tanto che potreste subire un blocco dell’account anche se non avete mai usato un bot.

Ad ogni modo se volete rischiare e affidarvi a un software per automatizzare il vostro account, i migliori bot sul mercato sono: