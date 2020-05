Huawei ha deciso di collaborare con Dailymotion, uno dei principali fornitori di tecnologie video, al fine di migliorare il proprio servizio di contenuti in streaming – HUAWEI Video – e raggiungere un pubblico molto più ampio, nel tentativo di consolidare la propria presenza anche in altri mercati.

Per chi non lo sapesse, HUAWEI Video è la piattaforma di contenuti in streaming di casa Huawei. Il suo catalogo offre un’ampia selezione di titoli internazionali, europei ed italiani, privi di interruzioni pubblicitarie, settimanalmente e mensilmente aggiornati. Si tratta, tuttavia, di un servizio in abbonamento ed il canone mensile richiesto è di 4,99 euro.

Huawei e Dailymotion collaborano insieme per HUAWEI Video

Grazie a questa partnership, dunque, il colosso cinese è riuscito ad integrare il lettore video Dailymotion all’interno della propria applicazione, oltre ad una nuova serie di contenuti locali ed internazionali.

“Grazie a tutti i nostri partner premium, Dailymotion è in grado di distribuire una grande quantità di video e playlist a editori di terze parti. Siamo orgogliosi di collaborare con Huawei per far sì che tutto il nostro catalogo di contenuti raggiunga un nuovo pubblico premium”, ha dichiarato Stéphane Godin, Chief Content Officer di Dailymotion.

Dailymotion, infatti, con il suo servizio è riuscito a raggiungere un pubblico di oltre duecentocinquanta milioni di persone, che frequentano attivamente la piattaforma per soddisfare il proprio bisogno di intrattenimento.

“Siamo lieti di offrire il nostro servizio Huawei Video in modo che le persone di tutto il mondo possano esplorare facilmente migliaia di video e film messi a disposizione dai nostri partner, incluso Dailymotion, ovunque e in qualsiasi momento. Ci impegniamo ad offrire una maggiore scelta ai consumatori. Speriamo anche che il nostro servizio stia portando un po’ di serenità nelle vite dei nostri utenti in questo momento”, ha commentato Jervis Su, Vicepresidente dei servizi mobile di Huawei Consumer Business Group.