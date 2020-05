Euronics garantisce a tutti i consumatori le migliori offerte del momento, riuscendo effettivamente a scontare tantissimi prodotti di tecnologia generale a prezzi relativamente bassi. Gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti vendita, con una limitazione molto importante.

Come sempre accade quando parliamo di Euronics, la campagna promozionale risulta essere limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di negozi, infatti sarà possibile completare l’acquisto solo presso le location di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove sul territorio nazionale o sul sito ufficiale. Il volantino, inoltre, risulta essere in scadenza nella giornata odierna, di conseguenza avrete occasione di approfittare dei prezzi discussi, solo fino alla chiusura.

Volantino Euronics: le nuove offerte sono impareggiabili

Le offerte del volantino Euronics appaiono essere praticamente impareggiabili, tutti i consumatori si ritrovano a poter richiedere alcuni dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, senza limitazioni particolari. L’attenzione è stata principalmente rivolta verso la fascia entro i 500 euro, per questo sarà possibile mettere le mani su iPhone SE a 499 euro, passando anche per Huawei P30 Lite a 219 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Honor 7S a 99 euro e similari.

L’unico top di gamma inclusi all’interno del volantino è l’Apple iPhone Xr, un terminale davvero molto interessante se paragonato comunque con i device attuali di fascia alta. Il prezzo per la versione no brand con garanzia di 24 mesi è di 799 euro.

