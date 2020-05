Alexa, Google Assistant e Siri hanno avuto un grandioso successo in tutto il mondo grazie alla loro funzione di assistente vocale intelligente controllati tramite comandi vocali. A tal proposito, nelle ultime settimane, in rete non si fa altro che parlare dei nuovi progetti del maker Zen_Kong condivisi su Reddit riguardo la realizzazione di un nuovo assistente intelligente.

Il maker ha deciso di realizzare un nuovo assistente intelligente ispirato ad un robot molto noto, quello di Bender del cartone animato Futurama. Inoltre, ha deciso di condividere con gli utenti di Reddit un video dimostrativo del funzionamento della sua creazione.

Bender di Futurama diventerà presto un nuovo assistente intelligente: ecco le novità

Il nuovo assistente vocale è basato su parti stampate in 3D e un Rapsberry Pi Zero W. A differenza dei vari assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant, il robot di Bender non necessita di alcuna connessione Internet per funzionare.

Il maker Zen_Kong ha deciso di mettere a disposizione sul noto sito Thingiverse i progetti per la stampa 3D di tutte le componenti, così da ricreare questo divertente e nuovo assistente vocale. Purtroppo, però, la realizzazione effettiva non è alla portata di tutti perché sono necessarie delle varie stampanti 3D per fare la testa e altri per far passare la luce agli occhi e ai denti.

Come sistema, invece, il maker ha deciso di utilizzare il Raspberry Pi Zero W, un micro-computer in cui lavora un programma di riconoscimento vocale Pocketsphinx che non necessita di una connessione Internet come già anticipato precedente. Inoltre, sono associate delle linee di codice in Python che hanno la funzionalità di riconoscere i comandi e riproducono la risposta corretta.