Grazie al supporto degli utenti, negli ultimi mesi VeryMobile l’operatore virtuale appoggiato su rete Wind Tre, ha attraversato un periodo di crescita fondamentale, diventando uno dei migliori MVNO del momento. L’operatore virtuale, infatti, continua a conquistare i clienti della concorrenza offrendo delle tariffe complete a prezzi veramente piccoli. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità a riguardo.

VeryMobile: la nuova offerta attira migliaia di consumatori

Definita “proprio very” sulla piattaforma ufficiale, la nuova tariffa di VeryMobile risulta essere tra le migliori in termini di rapporto qualità/prezzo. La promo, di fatto, offre un pacchetto completo di giga, minuti e messaggi, ad un prezzo pressoché irrisorio. Ecco di seguito i dettagli:

30 GB di Internet in 4G da utilizzare senza nessuna limitazione;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili.

Per quanto riguardo i costi, questi ultimi differiscono in base all’operatore di provenienza. Per tutti gli utenti che provengono da Poste Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, LycaMobile e altri MVNO, il costo mensile della tariffa è di soli 4,99 euro, a cui vanno addizionati 5 euro una tantum per l’attivazione della scheda SIM.

Per tutti coloro che, invece, decidono di attivare una nuova utenza, senza effettuare la portabilità del proprio numero telefonico, il costo aumenta leggermente a 6,99 euro al mese, con un costo di attivazione pari a 5 euro.

Infine, per i clienti che decidono di passare a VeryMobile da Tim, Vodafone, Iliad, ho. Mobile, Kena Mobile ed altri operatori consultabili sul sito, il costo mensile dell’offerta aumenta a 11,99 euro.