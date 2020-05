Le novità in casa TIM durante questa stagione primaverile sono numerose. Il provider di telefonia italiano, come vi abbiamo mostrato nel corso delle ultime settimane, non sta lavorando solo alle offerte commerciali per le reti mobili o per le connessioni in Fibra Ottica. Da tempo, infatti, TIM è anche impegnata nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

TIM, al via la partnership con Netflix ed una nuova offerta per tutti

A partire da domani una nuova sorpresa arriverà per tutti gli utenti. TIM, infatti, lancerà il suo nuovo servizio Mondo Netflix.

Mondo Netflix è un nuovo pacchetto che sarà a disposizione di tutti coloro che vogliono attivare un piano di visione per il servizio TIMvision. Al costo scontato di 12,99 euro ogni trenta giorni, gli abbonati potranno accedere a tutte le esclusive di TIMVision ed anche a tutti i contenuti del catalogo di Netflix. In più, gli utenti che scelgono questa iniziativa speciale avranno a loro disposizione anche il dispositivo TIMVision Box per gustarsi i contenuti di Netflix in maniera veloce ed istantanea.

L’offerta di TIM segue una partnership con Netflix che era stata ufficializzata nel Novembre del 2019. La promozione sarà disponibile da domani, 27 Maggio, e potrà essere attivata sia online che nei vari store di TIM presenti sul territorio nazionale.

L’accordo con Netflix segue un’altra importante partnership. Da marzo, infatti, tutti gli utenti di TIMVision possono attivare a costi scontati anche un abbonamento su Disney+. Il prezzo di un account per la piattaforma streaming di casa Disney è di 2,99 euro ogni mese.