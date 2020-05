Realme ha appena presentato un nuovo smartphone pensato per gli amanti della fotografia, che offre loro tutte le tecnologie e le funzionalità necessarie a garantire scatti incredibile da mobile, garantendo una qualità professionale. Si chiama Realme X3 SuperZoom e, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, il suo punto di forza è proprio la capacità dello zoom.

Realme X3 SuperZoom, caratteristiche e prezzi

Realme X3 SuperZoom, infatti, è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP ed un teleobiettivo da 8 MP (OIS, 124 mm lunghezza focale massima) che può realizzare scatti 5X con il solo zoom ottico, e fino a 60X se combinato con la fotocamera principale. Le immagini così catturate conservano comunque una buona qualità grafica e molto dettaglio. Ciò lo si deve anche ad un algoritmo realizzato appositamente per migliorare la qualità dell’immagine e garantire una buona risoluzione, con contorni definiti e dettagliati, riducendo il rumore.

Il comparto fotografico si compone, poi di una lente ultra-wide da 8 MP (115°) e di una lente Macro da 2 MP. E’ presente una dual-selfie camera con sensore principale Sony IMX616 da 32 MP ed una ultra-wide da 8 MP. Realme X3 SuperZoom debutta con ben cinque modalità per scatti notturni, tra cui la nuova Starry Mode, che permette di realizzare degli incredibili scatti al cielo stellato. Debutta anche la Nightscape Pro Mode, che permette agli utenti di impostare manualmente alcuni parametri e regolare l’ISO, la velocità dell’otturatore, il bilanciamento del bianco, ecc. In alternativa, si può ricorrere alla AI Night Mode, dove sarà l’intelligenza artificiale a regolare automaticamente le impostazioni di scatto, così da garantire il miglior risultato possibile anche per l’utente meno esperto. Anche la fotocamera frontale per selfie è dotata di modalità Nightscape, appositamente progettata per le foto-ritratto in notturna.

Quanto alle altre caratteristiche, Realme X3 SuperZoom sfoggia un ampio display LCD da 6,57 pollici con risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel) ed un refresh rate di 120 Hz. Questo può essere automaticamente impostato in modo tale che vari a seconda delle app utilizzate, garantendo una maggiore fluidità durante le sessioni di gioco, per esempio. Sotto la scocca dello smartphone si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 855+, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, per una ricarica completa da 0 a 100 in soli 55 minuti.

Realme X3 SuperZoom sarà disponibile in Italia dal 2 giugno al prezzo di 499,99€, e potrà essere acquistato su Amazon o sullo store Online dell’azienda. I pre-ordini iniziano oggi.