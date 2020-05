La Special 50 Digital Edition è una passa a Vodafone che sta facendo davvero molto discutere i consumatori, proprio per la sua enorme capacità di rendere accessibile un bundle quasi da sogno, ad un prezzo effettivamente tra i più bassi mai visti prima. I fortunati coinvolti nella campagna dovranno infatti pagare soli 7 euro al mese tramite credito residuo per raggiungerla.

Al giorno d’oggi viene effettivamente distribuita come operator attack, ciò sta a significare che l’accesso è riservato ai soli possessori di determinate SIM ricaricabili; nello specifico parliamo di clienti di Iliad o di un MVNO con portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; assente invece il vincolo contrattuale, molte volte visto da WindTre e similari, che avrebbe effettivamente obbligato il consumatore a restare cliente aziendale per un minimo di 2 anni, onde evitare il pagamento di una penale.

Passa a Vodafone: la promozione continua a stupire

La Special 50 Digital Edition stupisce proprio per il prezzo bassissimo applicato al suo interno, soli 7 euro da versare tramite credito residuo, per godere comunque di un bundle davvero invidiabile; nello specifico sarà possibile approfittare di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

La richiesta potrà essere presentata esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, ricordiamo inoltre che la massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponderà a 600Mbps in fase di download.