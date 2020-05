Netflix, la più grande piattaforma di streaming video che esiste al momento, e continua crescita. Malgrado ogni giorno aumenti la concorrenza e nascano ovunque nuove piattaforme, rimane sempre in testa con il numero di iscritti. La ragione di questo successo e la grande varietà i programmi che mette a disposizione e che attirano un pubblico molto variegato. Tra le serie più apprezzate dal pubblico e di cui si attendono i nuovi episodi, abbiamo The Witcher, Lucifer e Vis à Vis. Ecco quali sono i più recenti aggiornamenti su queste tre serie presenti su Netflix.

The Witcher, Lucifer e Vis à Vis, cosa c’è da sapere su queste attesissime serie TV

The Witcher è una serie TV tratta da un famosissimo e omonimo videogioco. Trama, personaggi e ambientazione sono tutti di genere fantasy e il protagonista della storia si chiama Geralt, un mutante mercenario che in cambio di denaro è disposto a uccidere mostri. Alla fine dell’anno scorso, nel dicembre 2019, è stata trasmessa la prima serie e, già altre due, sono state confermate. In seguito alla pausa globale che l’emergenza sanitaria ha indotto, si pensa che la stagione 2 non arrivi prima del 2021, in primavera.

Lucifer invece, è una serie che finora sembra non avere mai avuto pace. Alla fine della terza stagione, infatti, era stata cancellata per poi invece trasmettere la quarta stagione, che avrebbe dovuto essere l’ultima. I fan però, erano tutt’altro che d’accordo e si sono attivati tramite una campagna dal nome #SaveLucifer, condivisa da milioni gli spettatori, salvando la serie per quinta e forse addirittura una sesta stagione. A causa del virus, e attualmente impossibile stabilire una data d’uscita, ma si suppone che presto verrà comunicata. In questa stagione gli episodi saranno tutti più lunghi rispetto a quelli delle stagioni precedenti.

Vis à Vis, è una serie TV di produzione spagnola e di genere thriller drammatico. La protagonista viene chiusa in un carcere femminile di alta sicurezza, successivamente a dei crimini commessi per il suo capo. La serie, che è molto piaciuta al pubblico, vanta quattro stagioni, che a dire il vero concludono l’arco narrativo. Tuttavia è stata già progettata la quinta stagione che darà il via a uno spin-off chiamato Vis à Vis: El Oasis.