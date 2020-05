Motorola ha presentato il suo primo smartphone con Stylus Pen integrato, un pennino estraibile grazie al quale prendere appunti, disegnare, scarabocchiare, modificare foto e – più in generale – svolgere tutte quelle operazioni che richiedono la massima precisione, in modo comodo e veloce. Si chiama moto g pro ed offre anche una applicazione perfettamente integrata con lo Stylus Pen, ovvero Moto Note, per iniziare a scrivere e a prendere appunti senza la necessità di sbloccare lo smartphone.

Moto g pro, caratteristiche e prezzi

Moto g pro dispone di un ampio schermo FullHD+ da 6,4 pollici forato nell’angolo superiore sinistro. Lo smartphone è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 665 con processore octa-core, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, per archiviare le proprie app preferite, la musica e le foto. Il dispositivo offre quanto basta per navigare in Rete e utilizzare più applicazioni contemporaneamente, ma anche per giocare. A tal proposito, moto g pro include la nuova funzione Moto Gametime, che blocca tutte quelle notifiche che possono interrompere la sessione di gioco, al fine di rendere l’esperienza di gaming più coinvolgente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, moto g pro sfrutta un sistema a tripla fotocamera con intelligenza artificiale. La fotocamera esterna si compone di un sensore principale da 48 MP, accompagnato da una action Camera da 16 MP e da una lente Macro da 2 MP. Grazie all’auto-focus laser, poi, la fotocamera sarà in grado di mettere a fuoco ogni soggetto in men che non si dica. La fotocamera per selfie, invece, è da 16 MP e la tecnologia Quad Pixel (presente anche per la fotocamera esterna) permette di catturare immagini vivide e ricche di dettaglio in qualsiasi condizione di luce.

Tra le altre caratteristiche, citiamo la presenza di una batteria da 4.000 mAh che riesce a garantire fino a due giorni di autonomia con una singola carica, il supporto all’NFC, per effettuare pagamenti contactless direttamente con lo smartphone, ed un doppio speaker Dolby.

Moto g pro sarà disponibile in Italia a partire dal mese di giugno al prezzo di 349 euro.