La Casa di Carta, è una serie TV di produzione spagnola, arrivata recentemente alla quarta stagione su Netflix. Racconta le vicende di un gruppo di rapinatori edi un uomo a capo di questa banda chiamato Il Professore. La prima stagione è andata in onda sia in Spagna, che sulla piattaforma californiana nel 2017 ed ha avuto un successo a dir poco esorbitante. Non a caso la serie prevede già delle stagioni future, al momento una quinta e una sesta. Ecco tutte le novità che si conoscono su La Casa di Carta 5 e 6 in questo momento.

La Casa di Carta 5 e 6, ecco tutte le curiosità da conoscere

Una delle cose tipiche di questa serie, sono i colpi di scena: la trama ne è piena sin dalla prima stagione. Questo, senza dubbio, è stato uno dei punti a favore del successo che ha riscosso tra il pubblico, lasciando i fan con il fiato sospeso al pensiero di voler assolutamente sapere cosa succede al termine di ogni episodio e dopo i finali di stagione.

Facciamo un piccolo sunto su dove siamo rimasti. Alla fine della quarta stagione, Alicia Sierra viene sconfitta, perdendo il suo ruolo di detective, esattamente come accade Raquel. Tuttavia, questo non le ha impedito di trovare il nascondiglio del Professore e di puntargli contro una pistola. Ma cosa ha fatto la donna, che tanto ha permesso ai fan di elaborare teorie? Nei titoli di coda, ha intonato Bella Ciao, lasciando quindi immaginare ai seguaci della serie, che potrebbe forse arrivare a unirsi lei stessa alla banda dei rapinatori e al Professore.

Al momento non esistono certezze, si tratta solo di congetture e teorie che all’arrivo della quinta stagione, il prossimo anno, avranno una risposta.