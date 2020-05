Nonostante siano ormai passati mesi dal lancio dei nuovi top di gamma firmati Huawei, stiamo parlando del P40 e del P40 Pro, ma vi ricordo che insieme ai due modelli classici, è atteso anche il modello Plus.

Il P40 Pro Plus è chiamato a giocare lo stesso ruolo che S20 Ultra riveste per la famiglia S20. L’azienda ci ha recentemente informato sul debutto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei P40 Pro Plus debutterà in Cina il prossimo 9 giugno 2020

Nelle ultime ore è stata proprio l’azienda cinese ad aggiornarci sul debutto dello smartphone in questione tramite Weibo. Lo smartphone arriverà (per lo meno in Cina) il prossimo 6 giugno, con preordini aperti dal 1° del mese. Lo sapevamo che ormai il P40 Pro Plus fosse pronto al debutto, ma sicuramente non ci aspettavamo il suo arrivo in tempi così brevi, anche se per il momento per il mercato occidentale non ci sono dati a disposizione.

Del dispositivo sappiamo ormai tutto, tranne il prezzo ovviamente. Le differenze rispetto agli altri modelli, staranno nelle finiture, con un retro in ceramica invece che in vetro capace di restituire una sensazione al tocco di qualità ancor maggiore, e poi il comparto fotografico, che risulta addirittura potenziato rispetto a quello, già ottimo, dei due fratelli più piccoli, capaci di sbaragliare tutta la concorrenza secondo DxOMark, oltre alla fondamentale differenza del prezzo ovviamente.

Vi ricordo che il dispositivo monta uno schermo OLED da 6,58 pollici, 2640×1200 pixel e refresh rate, un processore Kirin 990 CPU OctaCore con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite NanoSD. Il comparto fotografico posteriore è formato da quattro fotocamere, mentre quello anteriore da una fotocamera da 32 megapixel. Per scoprire il prezzo non ci resta che attendere il debutto ufficiale il prossimo 9 giugno 2020.