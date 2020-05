Fra i crimini più diffusi nel nostro Paese ci sono i furti delle auto che hanno visto una vera e propria impennata dal 2018. Secondo LoJack, un’azienda americana che produce sistemi di antifurto satellitari, negli ultimi anni si è registrato un + 62% dei furti d’auto nella penisola. A confermarlo la collaborazione che l’azienda ha realizzato con il nostro Ministero dell’Interno analizzando quanto sia aumentato questo tipo di crimine.

La lista dei furti d’auto che è emersa dalla ricerca ha permesso inoltre di sottolineare due dati importanti. Il primo è che una macchina su due tra quelle rubate non viene più ritrovata. Il secondo rivela invece come accanto alle piccole e medie utilitarie tra i primi posti in classifica siano sempre più presenti i Suv. Vediamo dunque quali sono le auto più rubate nella classifica stilata dalla ricerca effettuata dalla LoJack in collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Le 10 auto più rubate: ecco quali.

I primissimi posti di questa ingrata classifica sono contesi da due auto italiane, la Fiat Panda e la Fiat 500. Parliamo di due utilitarie molto vendute, per le quali il rapporto qualità prezzo non ha eguali. Non è un caso che siano tra le preferite dagli italiani e dai ladri che le rubano. Ma se fino a qui non troviamo nulla di così tanto sconvolgente, ciò che salta agli occhi sono le auto che occupano la classifica delle più rubate dal terzo posto in poi. Parliamo dei Suv, che hanno preso piede nel mercato automobilistico proprio negli ultimi anni e che probabilmente per questo iniziano ad avere un giro consistente anche nell’ambito dei furti d’auto.

Al terzo posto infatti troviamo la Range Rover Evoque che mixa le linee di un urban car con quelle di un’auto di lusso oltre ad essere decisamente più grande rispetto alle sue colleghe di categoria. Segue al quarto posto la Jeep Renegade, Suv compatto lanciato nel 2014. Il quinto posto vede la Toyota Rav 4 che già a partire dal 1994 lanciò uno dei primi prototipi alla base dei moderni Suv. La sesta posizione è ancora del Suv Ford Kuga che insieme all’ottavo posto della Nissan Qashqai concludono la passerella dei Suv tra le auto più rubate al momento. A concludere la classifica, la Lancia Ypsilon al settimo posto, la Toyota CH-R al nono e la Ford Fiesta al decimo.