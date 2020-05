Citra Emulator riesce a portare sul vostro smartphone il mondo di Nintendo 3DS, e vi permette di godervi un gioco come Super Mario grazie al fatto che le ROM di tantissimi giochi della famosa casa giapponese sono diventate di dominio pubblico. In sostanza di tratta di una pratica illegale osteggiata da Nintendo, ma ormai gli emulatori sono così diffusi che è difficile arginarli.

Citra non è una realtà nuova nel panorama degli emulatori per PC, ma il suo arrivo sul sull?OS del robottino di Google permetterà di avere a portata di smartphone tantissimi giochi Nintendo 3DS tramite il download di una semplice app.

Citra: emulare i giochi per Nintendo 3DS su Android si può

Citra è in grado di emulare alla perfezione tutti i contenuti del Nintendo 3DS, compresi le UI dei comandi e i vari pulsanti attraverso però il touchscreen. E’ presente anche il supporto agli amiibo, così come fotocamera e microfono degli smartphone si integrano perfettamente all’esperienza di gioco.

Se volete provare Citra sul vostro device vi basterà visitare il Google Play Store e prelevare l’app direttamente. Come spesso accade nel mondo Android c’è sia un versione gratuita che una a pagamento, e ovviamente la premium include alcune funzionalità in più. Tuttavia consigliamo l’uso di uno smartphone abbastanza prestante per giocare al meglio ai titoli di 3DS, quindi meglio avere una memoria interna e una CPU in grado di sostenere hardware impegnativi.

Quando scaricate l’app all’interno potete trovare già una suite di varie ROM pronte per essere avviate e giocate, ma ricordiamo a tutti i lettori che chi scarica Citra lo fa a suo rischio e pericolo. Meglio comunque sbrigarsi a scaricarla, visto che Nintendo potrebbe infatti presto dare un colpo di spugna all’app stessa e a tutte le ROM sviluppate.