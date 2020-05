Apple CarPlay e Google Android Auto sono i due strumenti di infotainment più utilizzati a bordo di più di 500 modelli di autovetture che, grazie alle ultime versioni, sono diventate sempre più smart con l’uso della connettività wireless. Ma quale dei due consigliereste ai vostri amici o parenti?

Ora la domanda può sembrare banale visto che chi ha un iPhone sceglierebbe Apple CarPlay, ma non è detto che tutti gli automobilisti facciano la scelta obbligata unicamente per questioni di brand. Quando si guida si vuole il meglio dell’infotainment, e questo confronto potrebbe riservare sorprese.

Apple CarPlay e Android Auto: qual è meglio utilizzare alla guida

Cominciando dall’interfaccia, bisogna dire che l’adattamento automatico alle diverse risoluzioni dei display delle auto compatibili su CarPlay fa il suo dovere. Le dimensioni maggiorate verranno così sfruttate al massimo senza zone morte dell’interfaccia e senza strani fenomeni di distorsione. Al contrario Android Auto a volte accetta il settaggio unico a 16:9 e alcuni display delle auto verranno sfruttati solo in parte.

In termini di funzionalità Apple CarPlay ha una Dashboard con barra delle funzioni e scrivania in stile macOS, mentre Android Auto mantiene le app attive a pieno schermo e offre la visualizzazione delle altre in un drawer. Il vantaggio di Auto è che offre la possibilità di rivedere le notifiche perse richiamandole a schermo e quindi interagire singolarmente con esse anche a posteriori.

Un’altra grossa differenza tra i due sistemi è data dalla modalità di accesso alle impostazioni, perché se Apple CarPlay permette solo di regolare i principali parametri direttamente on-board, Android Auto si riferisce solo allo smartphone. Tuttavia è negli assistenti vocali che ancora non siamo soddisfatti per entrambi i sistemi, perché sia l’assistente Google che Siri non ci permettono ancora di escludere il touchscreen. In più la lentezza nelle recepire i comandi sono solo alcune delle lacune da colmare.

In conclusione, probabilmente Apple è più preferibile per un software più fresco, mentre Android Auto si fa apprezzare per il sistema di gestione delle notifiche e l’accesso all’elenco delle applicazioni. Essendo storicamente un sistema più aperto di Apple, ha comunque qualche stortura che si spera sarà aggiornata.