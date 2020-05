Grazie ad una nuova app gratuita tutti noi abbiamo la possibilità di trasformare Android in Windows 10 in poche e semplici mosse. Per molti si conferma la possibilità di modificare il telefono facendolo sembrare un vero e propria Personal Computer. Scopriamo insieme le indiscutibili potenzialità di Computer Launcher, ora disponibile nel Play Store.

Computer Launcher trasforma Android in PC Windows 10

Il nuovo launcher Android si pone il compito di fornire un’esperienza d’uso alternativa rispetto alla UI concepita dai tecnici Google del robottino verde. Consente un ampio margine di personalizzazione per i dispositivi mobili che ottengono la classica barra nel footer della GUI e le finestre tipiche degli ambienti Windows. Non manca il File Manager ed il Cestino. All’utente è fornita la possibilità di creare cartelle, tagliare, copiare, incollare, spostare e condividere. Pratico anche il sistema di compressione e decompressione di file ZIP nativamente implementato dallo sviluppatore.

In basso troviamo il pulsante Windows per l’accesso rapido ai menu ed alle app più usate. Nella stessa traybar c’è orologio e pulsante per accesso al centro notifiche e toggle. Tutto come su Windows 10 Desktop.

Il launcher rende disponibili anche parecchi widget oltre che sfondi animati, Tile meteo e cartelle modificabili. Calendario, Foto, icon pack e supporto per tablet ed Android TV completano il profilo di questa straordinaria applicazione che riesce anche a nascondere o aggiungere alcune app al menu Start e tanto altro ancora.

Come già detto, l’app è gratis e scaricabile dal market store di Google con supporto ad annunci pubblicitari che si eliminano con acquisti in-app opzionali che sbloccano anche ulteriori funzionalità.

Chiede autorizzazione per l’accesso alla cronologia app e dispositivo oltre che a posizione, contatti, fotocamera, info WiFi, elementi multimediali e file.