Le offerte WindTre non lasciano davvero scampo alle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, una delle proposte più interessanti, quale è la Unlimited 200 Special, risulta essere attivabile da qualunque utente sul territorio nazionale, garantendo nel contempo un bundle quasi mai visto in Italia.

La promozione è decisamente costosa, sono necessari 29,99 euro al mese per richiederla sul proprio numero, da versare a scelta tramite conto corrente bancario o credito residuo. Indipendentemente da questo, i contenuti effettivamente fruibili sono da top assoluto, parliamo di 200 giga per navigare alle massime velocità, illimitati minuti da spendere verso chiunque, per finire con i 200 SMS da spedire ad ogni altro numero di telefono.

Passa a WindTre: la promozione è senza limiti

Iniziamo a parlare ora di qualche piccola “limitazione” legata proprio alla promo oggetto dell’articolo, a conti fatti gli utenti si ritrovano costretti a restare clienti WindTre per un periodo di 24 mesi, in caso contrario dovranno pagare una penale del valore di 49 euro per recesso anticipato.

Il costo di attivazione è altresì importante nel caso in cui il consumatore sia già in possesso di una SIM WindTre, il versamento corrisponde esattamente a 19,99 euro una tantum (senza ovviamente bisogno di cambiarla); viceversa, la richiesta al nuovo cliente non è particolarmente importante, corrisponderà a 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

In ultima analisi segnaliamo la possibilità di attivazione esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, al momento non sarà possibile richiederla sul sito ufficiale o altrove in Italia. La WindTre Unlimited 200 Special è attivabile da qualunque utente.