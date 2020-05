WhatsApp: finalmente arriva la funzione Multi Device, come funziona

Il successo di WhatsApp passa anche attraverso tutti gli aggiornamenti che l’applicazione ha riportato durante gli ultimi anni. Questi sono stati in grado di migliorare qualcosa già all’apparenza perfetto, soprattutto per quanto riguarda le varie tecniche di messaggistica. Oltre ai semplici messaggi sono poi arrivate chiamate e videochiamate, le quali nell’ultimo periodo di restrizioni sono state di fondamentale importanza.

Adesso però le indiscrezioni parlano di qualcosa di estremamente interessante, visto che il nuovo aggiornamento potrebbe portare una delle funzioni più desiderate. Gli utenti hanno recepito tali informazioni anche da organi di rilievo in merito a WhatsApp, i quali sembrano non sbagliarne mai una. Una delle fonti è WABetaInfo, portare molto informato riguardo all’app di messaggistica istantanea. Sembra che tutti ben presto potranno utilizzare il proprio account su più dispositivi.

WhatsApp, arriva la nuova funzione grazie al prossimo aggiornamento che permetterà di fare qualcosa di incredibile

Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un nuovo aggiornamento pronto ad arrivare su WhatsApp con una novità epocale. Si tratta di una funzione che gli utenti richiedono da anni e anni, la quale adesso sarebbe in procinto di arrivare. Con la nuova feature Multi Device le persone saranno in grado di utilizzare il proprio account in contemporanea su più dispositivi.

Ciò significa che non ci sarà più bisogno di disconnettere in automatico il proprio profilo quando si cerca di connetterlo ad un altro smartphone. La funzione sembra essere in via di sviluppo anche sull’applicazione in versione beta, la quale anticipa sempre gli aggiornamenti. Aspetteremo ancora qualche giorno per fornirvi dettagli in più.