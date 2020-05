La nuova splendida offerta atta ad eccitare gli utenti interessati al mondo Vodafone, appare essere sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione tramite la quale alcuni fortunati potranno richiedere un bundle davvero invidiabile.

La limitazione più grande riguarda sicuramente la portabilità del numero obbligatoria da un determinato operatore, è bene sapere infatti che la suddetta non risulta essere accessibile da chiunque, bensì esclusivamente da coloro che si ritrovano in una determinata condizione di uscita da MVNO o Iliad. Per richiedere la Special 50 Digital Edition non sono necessarie cifre particolarmente elevate, nello specifico parliamo infatti di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, e davvero null’altro.

Passa a Vodafone: quali sono i contenuti dell’offerta

Chiarita la limitazione riguardante la provenienza, arriviamo a parlare dei contenuti in sé, l’utente che sceglierà la suddetta si ritroverà a poter mettere le mani su 50 giga di internet alla velocità del 4.5G (con la sola limitazione di 600Mbps in download, con smartphone abilitato), passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare a piacimento, finendo poi sugli SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il bundle completo può essere sfruttato sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni particolari. In parallelo è comunque importante sottolineare la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza incappare nel pagamento di una penale che andrebbe ad appesantire ancora di più la portabilità del numero originario.

La passa a Vodafone oggetto dell’articolo è disponibile in tutti i punti vendita in Italia.