Vodafone stupisce utenti e concorrenza con due nuove offerte da 50GB

Rincorrere tutti gli altri gestori non è mai stato affare di Vodafone, anche se in questo momento pare che l’azienda debba quanto meno guardarsi le spalle. Sono tante le realtà che stanno provando a scalare posizioni in classifica, e qualcuno ci sarebbe riuscita alla grande. Stiamo parlando di Iliad, nuovo gestore che da un paio d’anni riesce a dominare nel mondo della telefonia mobile senza problemi. A farne le spese sarebbe stata proprio Vodafone, realtà storica che ha perso diversi utenti per mano di questo nuovo gestore.

In questo momento però l’azienda anglosassone vuole fare di tutto per recuperare i suoi utenti scappati via. A tal proposito ecco arrivare due promozioni molto simili tra loro, anzi praticamente uguali, ma destinate a utenti provenienti da gestori diversi. All’interno delle offerte c’è tutto quello che serve ma soprattutto un prezzo molto accessibile.

Vodafone si fa di nuovo avanti: ecco due offerte praticamente uguali ma destinate ad utenti provenienti da gestori diversi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2