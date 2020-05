Nel corso del 2020 vedremo sempre più smartphone appartenenti a qualsiasi fascia di prezzo dotati del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Tra questi device, c’è anche il nuovo arrivato in casa dell’azienda cinese Vivo, ovvero il nuovo Vivo Y70s.

Vivo Y70s ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Una delle caratteristiche di rilievo di questo device è, come già accennato, la presenza del supporto al 5G grazie alla presenza del nuovo processore di casa Samsung, cioè il SoC Exynos 880. Si tratta di un processore octa-core con processo produttivo a 8 nm da 2.0GHz e qui è accompagnato da una GPU Mali-G76 MP5.

Il design di questo terminale è affidato ad un display con un singolo foro laterale e tre fotocamere posteriori poste verticalmente sulla scocca. Il display, nello specifico, è un pannello IPS LCD da 6.53 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con un classico refresh rate a 60Hz. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Display IPS LCD da 6.53 pollici in risoluzione FullHD+ da 60Hz

SoC Exynos 880

GPU Mali-G76 MP5

Memoria: 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore: 48+8 (grandangolo)+2 (profondità) megapixel

Selfie camera da 16 megapixel

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 10 con interfaccia utente FuntouchOS 10

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y70s sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese a partire dal mese di giugno in tre colorazioni (Black, White e Blue). Il prezzo di partenza è di circa 255€ per la versione da 6/128 GB, mentre si sale a circa 280€ per la versione da 8/128 GB.