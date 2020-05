Nell’attesa che l’attuale emergenza Covid-19 rientri definitivamente, sono molteplici le persone che, annoiate dalla quarantena, si sono riversate sul web e, in particolare, sulla piattaforma di Streaming online Netflix. Negli ultimi 2 mesi, infatti, le serie TV del colosso Americano hanno battuto ogni record di ascolti, guadagnando quindi milioni di nuovi fan in tutto il mondo. Tra i titoli più apprezzati del momento troviamo quindi Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità sulle stagioni in arrivo.

You, Tredici e Stranger Things: ecco tutte le ultime novità sulle prossime season

Iniziamo con Tredici. Negli ultimi tempi la serie televisiva è stata fortemente apprezzata dal pubblico più giovane di Netflix, colpito principalmente dai temi trattati nel corso degli episodi, come ad esempio il bullismo, il suicidio, gli abusi sessuali e tanto altro ancora. Per tutti i fan che sono in attesa di dettagli in merito al futuro della serie, abbiamo delle buone notizie: la quarta stagione di Tredici è pronta e, con molta probabilità, arriverà sul piccolo schermo il prossimo 5 Giugno.

Situazione leggermente diversa per Stranger Things. La serie, presente fra le più apprezzate degli ultimi anni, si trova attualmente in una fase di stallo dovuta alla sospensione delle riprese causa Covid-19. Ad oggi, quindi, non è ancora chiaro quando la quarta stagione arriverà su Netflix.

Terminiamo invece con You. Nonostante non ci siano conferme, secondo alcune indiscrezioni la terza stagione della serie televisiva verrà rilasciata nel mese di Dicembre. Purtroppo anche in questo caso le riprese sono state sospese e, di conseguenza, si prevedono dei ritardi.