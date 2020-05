Il tema delle radiazioni è legato al mondo dei telefoni. Ogni dispositivo emette una ben determinata quantità di onde elettromagnetiche dovute alla presenza di moduli radio riceventi per WiFi, GPS e chiamate. Tutte insieme potrebbero rappresentare un pericolo per alcuni modelli ma questi che indichiamo più avanti sono sicuri in quanto sono basse nel computo della valutazione per il valore SAR.

Gli esperti in materia hanno definito un limite di 2W/Kg per quel che riguarda il cosiddetto valore di assorbimento specifico. Ogni costruttore di smartphone deve attenersi a questa regola ma sta a noi scegliere il dispositivo che emette meno radiazioni possibili in modo da non incorrere in eventuali problemi da sovra esposizione.

A tal proposito è chiaro che si deve preferire un dispositivo sicuro da questo punto di vista. Scegliere uno smartphone a basse radiazioni è fondamentale. Proprio per questo riportiamo la lista ufficiale in cui il rischio rilevato è praticamente nullo in quanto il valore è lontano dalla soglia limite stabilita dalle istituzioni competenti in materia di security digitale. Ecco i modelli da preferire.

Smartphone e radiazioni: la lista dei migliori per la salute