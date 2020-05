Potersi rilassare davanti alla puntata di uno dei propri show preferiti è incomparabile: la voglia di scoprire come le sorti dei propri personaggi preferiti evolveranno, infatti, è sempre un punto fisso negli spettatori, i quali aspettano intrepidanti le nuove stagioni. Sotto questo punto di vista Netflix non può che definirsi il re del settore grazie soprattutto al suo catalogo rifornito di serie TV accattivanti e novità mensili in grado di soddisfare ogni gusto.

Tra gli show più chiacchierati dell’ultimo periodo, c’è ne sono sicuramente tre: Lucifer, The Witcher e Vis a Vis. Cosa sappiamo in merito a questi, vi sono delle novità?

Lucifer, The Witcher e Vis a Vis : quando arriveranno i nuovi episodi su Netflix?

Attendere la nuova stagione della propria serie TV preferita può diventare stressante, soprattutto quando i tempi di attesa risultano più lunghi di un semplice anno. In tale prospettiva cade a fagiolo ‘The Witcher“, produzione originale di Netflix (basata sui celebri romanzi) che approderà con la sua seconda stagione solo nel 2021. La casa di produzione, infatti, ha rinnovato fin da subito lo show mettendo in chiaro, però, che sarebbero occorsi più mesi per poter tornare a vedere le gesta di Geralt di Rivia sul piccolo schermo.

Caso diverso, invece, riguarda Lucifer che presto vedrà la sua quinta stagione online. Purtroppo una data ufficiale non è stata rilasciata, ma confidiamo che la stessa arriverà presto visto che, dopotutto, la sesta stagione è già in produzione.

Alla fine, poi, vi è Vis a Vis. Questa produzione spagnola ha riscosso molto successo su Netflix, ma purtroppo non avrà una nuova stagione. In ogni caso i fans non devono demordere visto che, attualmente, su Fox Espana è in onda uno spin off intitolato “Vis a Vis: El Oasis” e che vede come protagoniste Zulema e Macarena.