La produzione spagnola capace di aver stregato il cuore di migliaia di utenti tornerà presto con una quinta stagione e, stando alle indiscrezioni, anche con un’ipotetica sesta. Descritta come avvincente e piena di suspense, La Casa di Carta si colloca ormai come una di quelle serie TV must Watch del catalogo di Netflix e di cui o ti innamori o finisci con il non sopportarla.

Avendo avuto un successo globale così ampio, un po’ c’era da aspettarsi che la quarta stagione non sarebbe stata quella finale ma, in ogni caso, con il finale il tutto è stato maggiormente confermato.

La Casa di Carta 5 e 6: cosa accadrà nelle nuove stagioni?

Supporre cosa accadrà nel corso delle due nuove stagioni de La Casa di Carta è da pazzi: il tempo ha insegnato a chiunque che Alex Pina è imprevedibile e altrettanto riservato; se lo showrunner non parla, avere dei dettagli è impossibile! Ciononostante le teorie dei fans sono fioccate sui social network e sembrano aver preso di punta un personaggio in particolare: Alicia Sierra.

Nelle ultime scene della quarta stagione abbiamo assistito alla sua sconfitta e al suo depennamento dalla posizione di detective, proprio come accadde a Raquel; allo stesso tempo abbiamo potuto vedere “l’antagonista” delle ultime due stagioni scovare il nascondiglio del professore e puntargli una pistola addosso lasciando tutti con il fiato sospeso. Ciò che ha stupito particolarmente gli spettatori, però, è stato sentire la stessa donna intonare le note di “Bella Ciao” nei titoli di coda, qualche attimo più tardi, insinuando di conseguenza teorie imprevedibile come “e se Alicia si unisse alla banda del Professore?“.

Per ottenere una risposta a tali pensieri, però, bisognerà attendere il prossimo anno.