A breve (mancano oramai pochi giorni) Iliad concluderà anche il suo secondo anno di attività nel nostro paese. Il provider francese è in perenne crescita ed oramai occupa un ruolo di primo piano nel mondo della telefonia.

Iliad, eliminare ogni problema di connessione con il 4G

Ancora oggi il successo di Iliad è garantito su scala nazionale da iniziative molto valide come la Giga 50. Al netto di questa e di altre offerte che mettono a disposizione soglie di consumo ampie a costi bassi, le criticità per non mancano. Anche in queste settimane, infatti, alcuni clienti segnalano alcuni problemi per la rete internet.

E’ risaputo che Iliad ancora non può garantire la copertura omogenea del territorio italiano. Tuttavia però, in alcuni casi, dinanzi ad anomalie per la connessione è possibile utilizzare una soluzione fai da te che tanti utenti sperimentato.

In base alle esperienze dei clienti è stato notato come la tecnologia 3G, in alcuni casi, sia più performante della tecnologia 4G. Laddove si verifichino, quindi, problemi per la connessione di rete è necessario effettuare il passaggio da linea 4G a linea 3G per tornare a navigare su internet.

Ovviamente questa soluzione non è risolutiva al massimo. La sua efficacia sembra essere garantita particolarmente per i problemi temporanei di rete. Miglioramenti generali delle connessioni in casa Iliad ci saranno non appena entreranno in piena attività le antenne di proprietà di Iliad. Gli annunci dei dirigenti dell’operatore continuano a prevedere primi benefici per tutti gli abbonati già entro la fine di questa estate.