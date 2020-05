Huawei ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per la sua Band 4, la smartband recentemente lanciata sul mercato globale, che ha introdotto un’importante novità per la rilevazione delle attività fisiche.

L’aggiornamento in questione corrisponde alla build 1.0.2.96 e ha un peso di circa 5,5 MB. Come anche iWatch, ha introdotto una novità molto importante per tutti gli utenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Huawei Band 4 ha ricevuto un importante aggiornamento

Ecco a voi il changelog completo:

Ottimizzazione dell’esperienza utente con gli allenamenti.

Ottimizzazione della Sveglia.

Abilitazione della rilevazione del livello di ossigenazione del sangue (SpO2).

(SpO2). Bugfix minori.

Il dettaglio più importante è quello dell’abilitazione della rivelazione del livello di ossigeno nel sangue. La saturimetria permette di sapere se i valori di ossigenazione del sangue sono normali o inferiori alla norma. I risultati permettono di individuare se vi è un’insufficienza respiratoria e di quale entità, per impostare un’eventuale ossigenoterapia.

L’update è attualmente in fase di distribuzione attraverso l’app per dispositivi mobili abbinata alla smartband. Il rollout sta avvenendo a scaglioni in base alla regione geografica. l monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue è un indicatore chiave dell’apporto di ossigeno alle cellule e ai tessuti. Una buona ossigenazione del sangue è fondamentale per fornire energia ai muscoli e garantirne un buon funzionamento.

Di norma, i livelli di ossigeno nel sangue sono compresi tra il 90% e il 100%. Se il valore di SpO2 è inferiore all’89%, potrebbe essere un segnale di ridurre l’esercizio e richiedere assistenza medica. Come anticipato poco fa, il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione, entro qualche settimana dovrà quindi raggiungere tutti gli utenti che possiedono Huawei Band 4.