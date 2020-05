L’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di prorogare nuovamente la propria offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico internet a 8.99 euro al mese fino al prossimo 15 giugno 2020.

Questa offerta è attivabile da tutti gli utenti che provengono da Kena Mobile e Daily Telecom e per tutti quelli che attivano un nuovo numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile proroga la propria offerta da 8.99 euro al mese

Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 8.99 euro al mese. In precedenza la scadenza era fissata per oggi 25 maggio 2020, ora è stata invece prorogata fino al prossimo 15 giugno 2020.

Il contributo di attivazione è pari a 9 euro mentre il costo di una nuova SIM è pari a 0.99 centesimi di euro. Non cambiano i requisiti di adesione all’offerta, ovvero rimane disponibile, come anticipato precedentemente, per chi attiva un nuovo numero o per chi proviene dagli operatori virtuali concorrenti Kena Mobile e Daily Telecom.

Ovviamente non si tratta dell’unica offerta disponibile per gli utenti che vogliono attivare un nuovo numero. L’operatore propone diverse soluzioni, in base alle diverse esigenze degli utenti italiani. Per esempio, gli utenti a cui non interessa molto il traffico internet, possono attivare l’offerta Voce. Vi ricordo che l’operatore ha anche prorogato la propria iniziativa di solidarietà digitale, legata proprio a quest’ultima offerta, denominata Voce. Per scoprire tutti i dettagli di questa offerta o di altre, visitate il sito ufficiale dell’operatore.