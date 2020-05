Alcuni clienti ho.mobile stanno ricevendo dal semivirtuale di Vodafone la proposta di attivazione di un’offerta in upselling, con un bundle più ampio, pari a 70 Giga al mese, a fronte di un prezzo mensile superiore.

Più precisamente, secondo le ultime indiscrezioni, l’operatore mobile sta proponendo ad alcuni clienti con attiva l’offerta ho 4.99 euro la possibilità di passare a 70 GB al prezzo di 6.99 euro al mese. Ecco i dettagli.

Alcuni già clienti possono attivare l’offerta ho 6.99

L’iniziativa in questione non è nuova per l’operatore, anche in passato, ho. mobile ha iniziato a proporre un cambio offerta migliorativo per ottenere più traffico dati a un prezzo più elevato, anche per i clienti con 50 Giga a 4,99 euro al mese. Per scoprire se è possibile effettuare il passaggio, il cliente può recarsi nell’App di ho. mobile alla voce “La Mia Offerta” e in basso dovrebbe essere disponibile la voce “Cambia Offerta“.

I clienti che riescono a selezionare l’opzione potranno visionare l’offerta a loro proposta, come ad esempio quella con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese per chi dispone dell’offerta con 50 Giga a 4,99 euro al mese.

Ci teniamo a sottolineare che quanto riportato non corrisponde a una rimodulazione, ma a una semplice proposta di cambio offerta di cui il cliente può usufruire se lo desidera. Per il passaggio all’offerta migliorativa, inoltre, non è previsto nessun costo di attivazione, ma una volta accettata la proposta non sarà possibile tornare all’offerta precedente caratterizzata da un bundle e un prezzo inferiore. Non vi resta che dare un’occhiata alla vostra area personale all’interno dell’applicazione per scoprire se anche voi potete avere accesso a questa incredibile opportunità.