In molti hanno tentato di contattare Elon Musk nel corso degli anni, ma è stata una venticinquenne di nome Lyndsay Tucker a rispondere. Pare infatti che questa giovane consulente sia in possesso del vecchio numero di Musk.

Lyndsay ha dichiarato di aver ricevuto le chiamate per il noto CEO da parte della Disney, SpaceX e Tesla negli ultimi anni. In media, riceve almeno tre chiamate o messaggi destinati a Elon Musk. Questa giovane donna lavora in un negozio Sephora a San Jose, in California, e non aveva sentito parlare di Musk fino a quando non ha iniziato a ricevere messaggi e telefonate sul suo vecchio numero.

La rete mobile AT&T ha assegnato a Lyndsay il numero di Musk quando quest’ultimo ha smesso di usarlo, ma alcuni siti web lo elencano come il numero corrente di Musk, causando numerosi disguidi. “Ho detto a mia madre, Ehi, continuo a ricevere questi messaggi di testo e ora sto anche iniziando a ricevere telefonate per questo ragazzo Elon Musk. Non so chi sia. Mia madre è rimasta sconvolta da quest’ultima affermazione“.

Apparentemente Lyndsay ha ricevuto chiamate da una donna che si è offerta per andare nello spazio, da un rappresentante dell’IRS per questioni fiscali, un uomo d’affari sudafricano che voleva acquistare 1.000 veicoli e un altro con un progetto per un arto bionico. Ha anche ricevuto messaggi dall’ex dirigente della Walt Disney John Lasseter sulla sua Tesla recentemente acquistata.

Tuttavia, Lyndsay deve spesso dimostrare che non è Musk a rispondere, né una sua assistente. “Dicono: Oh, come faccio a sapere che non sei Elon?“, Ha dichiarato Lyndsay. “E improvvisamente vogliono la prova che io non sono lui, anche se ovviamente stanno parlando con una donna al telefono.” Musk dopo averlo saputo ha dichiarato: “Wow. Quel numero è così vecchio! Sono sorpreso che sia ancora là fuori da qualche parte.” Per una volta, quindi, Musk ha risposto senza prendersela più di tanto.