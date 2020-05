In passato vi abbiamo spiegato come amplificare il segnale emesso dal router wi-fi con dei range extender, ma oggi vi segnaliamo una tecnologia poco conosciuta per poter realizzare una connessione di rete a partire dalla presa elettrica. Sfruttando l’architettura di una Powerline potremo utilizzare internet senza togliere la funzionalità principale della presa, dalla quale uscirà anche un segnale elettrico modulato per trasmettere informazioni.



A partire dal posizionamento di un adattatore alla presa dov’è collegato il router wi-fi, in teoria si può coprire qualsiasi area che sia appartenente allo stesso circuito elettrico. Si possono usare quanti adattatori si vogliono, poiché ognuno di loro è in grado di “connettersi” all’altro e ricevere quindi la connessione internet.





Connessione Internet con la rete elettrica, ecco la rivoluzione

Ma veniamo subito al sodo della questione, quali sono le prestazioni di questo sistema? Ebbene, le reti Powerline funzionano esattamente come le normali reti cablate, offrendo stesse prestazioni in termini di velocità e sicurezza informatica. In più questi adattatori hanno una facilità di configurazione che li rende preferibili a molti altri sistemi di potenziamento e trasporto del segnale di rete a grandi distanze in un edificio.



La chiave del funzionamento di questa tecnologia risiede nel fatto che l’adattatore principale connesso dov’è il modem converte il segnale di rete in uno elettrico. Una volta che il segnale sarà captato da un altro adattatore nello stesso circuito questi convertirà in uscita il segnale di rete come se fossimo davvero connessi direttamente al router.



Se volete sperimentare questa tecnologia con dei Powerline standard potete rivolgervi a brand consolidati nel settore come Tp-Link e Netgear, i quali offrono anche modelli più complessi dotati di ripetitore Wi-Fi del segnale di rete. L‘unico neo di questo sistema è la qualità dei cavi elettrici dell’edificio su cui lo si vuole applicare. L’impianto elettrico deve essere in buono stato se si vuole veicolare connessione internet senza perdita di potenza e informazioni.