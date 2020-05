Comet nasconde all’interno del proprio volantino offerte insidiose ed inaspettate, proponendo però a tutti i consumatori la possibilità di accedervi, senza necessariamente essere costretti a recarsi personalmente in negozio.

Uno degli aspetti più positivi delle campagne promozionali di Comet è proprio questo, l’accesso diretto dal sito ufficiale, in tal modo, sopratutto a causa della pandemia legata al Coronavirus, il cliente potrà scegliere il prodotto desiderato senza doversi minimamente spostare da casa. La spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Allo stesso modo, nel momento in cui verrà superata una determinata soglia minima di spesa, il consumatore potrà anche richiedere la rateizzazione senza interessi, chiamata Tasso Zero; l’obiettivo sarà proprio quello di dilazionare il pagamento in comode rate fisse mensili, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino Comet: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono diverse, ma le più importanti sono legate ai prodotti Huawei. Il top preso in considerazione dal volantino Comet è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un device tra i più interessanti del 2019, sopratutto da un punto di vista fotografico; gli utenti oggi lo possono acquistare con un esborso finale di soli 599 euro.

In alternativa segnaliamo due device di fascia bassa, quali sono Huawei Nova 5T e Huawei P40 Lite, entrambi sono in vendita a meno di 300 euro, ma ricordate che il P40 Lite si presenta senza servizi Google.