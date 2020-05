La divisione italiana del colosso cinese Xiaomi ha finalmente confermato ufficialmente l’arrivo del nuovo smartphone Android One in Italia, con anche una data ufficiale.

Stiamo ovviamente parlando del Mi A3, che esordirà in tutti i negozi del colosso in Italia giovedì 18 luglio 2020. Scopriamo insieme i dettagli e la scheda tecnica del dispositivo.

Xiaomi Mi A3 in arrivo il 18 luglio 2020 anche in Italia

Sappiamo che il nuovo Mi A3 rientrerà nella fascia media, andando quindi ad arricchire una lineup già corposa del produttore cinese. Il nuovo smartphone era stato leakato qualche giorno fa con una serie di foto che ritraevano la confezione, sulla quale erano anche visibili parte delle specifiche hardware. Come anticipato precedentemente, il Mi A3 avrà un sistema operativo Android One, ovvero il sistema operativo lanciato direttamente da Google.

Il dispositivo monterà un display OLED da 6.08 pollici in risoluzione Full HD, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 con 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Disporrà anche di un lettore d’impronte nel display e Face Unlock, una tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 mega-pixel con apertura f/1.79 e una fotocamera frontale da 32 mega-pixel.

La batteria sarà da 4.000 mAh con ricarica rapida da 18W e sistema operativo pre installato Android 9 Pie. Dalle confezioni trapelate in rete possiamo dire che sarà disponibile in tre varianti di colore: bianco, blu e nero cromatico. Al momento il prezzo non è ancora conosciuto, ma sicuramente sapremo qualche indiscrezione in più nelle prossime settimane. Non resta che attendere ancora un po’ di tempo. Restate connessi.